فُجعت منطقة الباحة، مساء أمس الأول، برحيل أستاذ الأدب الشفهي صالح مبارك الجالوق، عن عمر ناهز الـ67 عاماً، إثر مرض أنهك جسده، طيلة عام وأكثر إلا أنه لم ينل من عزيمته الصلبة، وروحه الشفيفة، وظله الخفيف، ومواقفه النبيلة، فلم يعبس ولم يتجهم، وإنما سلّم بالقضاء والقدر مستعيناً بالله، ثم بأسرته وأهله الذين كانوا حفيين به إلى أن وافاه الأجل المحتوم.

كانت ذائقة أبو خالد الشعرية راقية، وحفظت ذاكرته الكثير من قصائد أبو جعيدي، وابن مصلح، والغويد، وروى من القصص والحكايات والدعابات، وكان أستاذاً ماهراً في كسب الصداقات، ما رسّخ حضوره في حياة أصدقائه ومعارفه، وحفظ واحتفظ زملاؤه في حقل التربية والتعليم ببشاشة الوجه، وطلاقة اللسان، وسخاء النفس، إذ عمل الراحل في التدريس أكثر من 30 عاماً، وأسهم في مشاريع إصلاح ذات البين، وغادر الحياة مخلداً ذِكراً حسناً وذكريات عصيّة على المحو والنسيان، تغمده الله بواسع رحمته.