عزى مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير مشعل بن ماجد والأمير عمرو محمد الفيصل آل السليمان في وفاة عميد أسرتهم أحمد عبدالله سليمان السليمان، الذي وافته المنية أمس (السبت)، وصلي عليه في مسجد الرويس ودفن في مقابر الرويس بجدة. والفقيد والد كل من: الدكتور غسان، ولنا، ونورة، وعليان، وسلطانة، ومحمد.كما توافد لمقر العزاء عدد من المسؤولين والأقارب.يذكر أن غدا (الاثنين) ثاني أيام العزاء للرجال بمنزل الأسرة الكائن بحي الحمراء طريق الملك عبدالعزيز، وللنساء في حي الشاطئ 2 شارع القاسم بن عبدالله بجوار مسجد سلطان بجدة.