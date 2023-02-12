انتقل إلى رحمة الله تعالى فضل محمد عمر توفيق، الذي وافته المنية اليوم (الأحد)، وسيصلى عليه في المسجد النبوي الشريف عقب صلاة العشاء، وسيوارى جثمانه الثرى في مقابر بقيع الغرقد بالمدينة المنورة. ويتقبل العزاء في حي المحمدية بجوار مسجد ابن حمد بجدة.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.