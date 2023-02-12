الشيخ سعد الشثري مهنئاً العريس ووالده.
الأميرمحمد بن فهد بن محمد والعريس.
فهد العثيم، ووالد العريس، وعبدالله العثيم، والعريس.
المهندس ماجد المزيد، عبدالله المزيد، وفيصل المزيد، مزيد المزيد..العريس ووالده.
خالد غصاب، ووالد العريس، والعريس، و خالد المنديل.
احتفل عبدالله بن عبدالمحسن البازعي بزواج نجله عبدالمحسن من ابنة عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد، في إحدى قاعات الاحتفالات بالرياض، وسط حضور عدد من الأمراء والمسؤولين، ولفيف من رجال الأعمال والأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، سائلين الله لهما التوفيق والسعادة في حياتهما القادمة.