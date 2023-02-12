احتفل عبدالله بن عبدالمحسن البازعي بزواج نجله عبدالمحسن من ابنة عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد، في إحدى قاعات الاحتفالات بالرياض، وسط حضور عدد من الأمراء والمسؤولين، ولفيف من رجال الأعمال والأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، سائلين الله لهما التوفيق والسعادة في حياتهما القادمة.