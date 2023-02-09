مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ متوسطاً العريس ووالده.
الشيخ سعد الشثري مقدماً التهاني.
الأمير عبدالعزيز بن أحمد والأمير منصور بن محمد والأمير سعد بن عبدالله والأمير عبدالله بن سعود.
الأمير عبدالله بن سعود والأمير تركي بن سعود.
الأمير منصور بن خالد، العريس، وليد الخريجي، الأمير عبدالله بن سعود.
الأمير منصور بن ناصر والأمير عبدالله بن سعود ونجلاه سعد وسلطان.
الأمير تركي الفيصل يتوسط العريس ووالده والأمير منصور بن خالد.
العريس، وزير الصناعة بندر الخريف، والد العريس، عبدالله الخريف.
العريس، وزير الشؤون البلدية والإسكان ماجد الحقيل، الأمير عبدالله بن سعود.
العريس مع عدد من الأمراء في الحفل. (تصوير: عبدالعزيز ياسين)
الأمير بندر بن عبدالله والأمير منصور بن خالد والأمير فهد بن منصور.
احتفل الأمير سعد بن عبدالله بن سعود بن محمد آل سعود بزواجه من ابنة الأمير خالد بن عبدالله بن سعود بن فرحان آل سعود. في إحدى قاعات الاحتفالات الكبرى بالرياض، وسط حضور عدد من الأمراء والمشايخ والوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي ولفيف من رجال الأعمال وجمع من المواطنين الذين قدّموا التهاني والتبريكات للعروسين. «عكاظ» تقدم خالص التهاني والتبريكات لوالد العريس الأمير عبدالله بن سعود، وتتمنى للعروسين التوفيق والسعادة.