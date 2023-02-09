احتفل الأمير سعد بن عبدالله بن سعود بن محمد آل سعود بزواجه من ابنة الأمير خالد بن عبدالله بن سعود بن فرحان آل سعود. في إحدى قاعات الاحتفالات الكبرى بالرياض، وسط حضور عدد من الأمراء والمشايخ والوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي ولفيف من رجال الأعمال وجمع من المواطنين الذين قدّموا التهاني والتبريكات للعروسين. «عكاظ» تقدم خالص التهاني والتبريكات لوالد العريس الأمير عبدالله بن سعود، وتتمنى للعروسين التوفيق والسعادة.