احتفل علي بن محمد الحزنوي بزواج نجله المهندس عبدالله من كريمة الدكتور أحمد حمزة بخاري، في أحد فنادق جدة، وسط حضور جمع من الأقارب والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، داعين الله لهما بالتوفيق في حياتهما القادمة. وعبر العريس عن فرحته بإكمال نصف دينه، وشكر كل من لبى دعوته وشاركه فرحته.



«عكاظ» تبارك للعروسين وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.