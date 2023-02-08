النجدي والغامدي يحتفلان بزواج فهيد الناس الأربعاء 08 فبراير 2023 03:44 «عكاظ» (الدمام) okaz_online@ 85 مشاهدة فهيد النجدي العريس بين أقاربه في الحفل. (عكاظ) تابعوا عكاظ على فهيد النجدي العريس بين أقاربه في الحفل. (عكاظ) تابعوا عكاظ على -A +A «عكاظ» (الدمام) okaz_online@ احتفل فهيد النجدي بزواجه من ابنة عبدالرحمن آل غرم الله الغامدي، في إحدى قاعات الاحتفالات بالدمام، وسط حضور عدد من الأقارب والأصدقاء. وعبر العريس عن فرحته بتوديعه حياة العزوبية، سائلاً الله التوفيق في حياته القادمة.< Previous PageNext Page >