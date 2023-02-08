احتفل فهيد النجدي بزواجه من ابنة عبدالرحمن آل غرم الله الغامدي، في إحدى قاعات الاحتفالات بالدمام، وسط حضور عدد من الأقارب والأصدقاء. وعبر العريس عن فرحته بتوديعه حياة العزوبية، سائلاً الله التوفيق في حياته القادمة.