تتلقى الباحثة التربوية غادة بنت سليمان عواض الزّايدي التهاني والتبريكات بمناسبة حصولها على درجة الدكتوراه في التربية وآدابها من كلية التربية بجامعة أم القرى، حيث تمت مناقشة أطروحة الباحثة من قبل لجنة مكونة من الدكتورة وداد الأنصاري مشرفا، والدكتور فهد العميري مناقشا، والدكتورة مها الكلثم مناقشا. وقد حصلت الرسالة على تقدير ممتاز مع التوصية بطباعتها وتداولها بين الجامعات.

اللجنة أشادت بالمنهجية العلمية القوية للرسالة، وبالأصالة والجدية في موضوعها، وبقيمتها العلمية محكمة البنيان، وبنتائجها المفيدة جداً للميدان التربوي.

بدوره ثمن التربوي سليمان الزايدي التهاني والتبريكات لكل من شاركهم الفرحة وأشاد بكلية التربية بجامعة أم القرى، وبدورها القيادي في نهضة بلادنا التعليمية المباركة. وقال إن جامعة أم القرى من أبرز جامعاتنا التي تزامنت مخرجاتها منذ البدء مع خطط وبرامج ورؤية المملكة التنموية الطموحة، وهذه الجامعة الأم هي بيتنا العلمي الشامخ الذي حصلت فيه ابنتي غادة على درجة الدكتوراه.