استقبل أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بديوان الإمارة اليوم (الأحد)، أصحاب الفضيلة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية والمسؤولين من مدنيين وعسكريين، الذين قدّموا له التعازي والمواساة في وفاة أخيه الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز (رحمه الله).وأعرب الأمير حسام بن سعود عن شكره للجميع على مشاعرهم الصادقة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.