واسى مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير مشعل بن ماجد وأمراء وأعيان آل نصيف في وفاة فقيدتهم فاطمة نصيف، التي وافتها المنية أمس (الثلاثاء)، وصلي عليها في المسجد النبوي الشريف ودفنت بمقبرة بقيع الغرقد. والفقيدة شقيقة الدكتور عبدالله، والدكتور عبدالله، والدكتور محمد نصيف. ووالدة المستشار القانوني عبدالله محمود نصيف، والمهندس عمرو كامل الدقس.يذكر أن غدا (الخميس) ثاني أيام العزاء في منزل الأسرة الكائن بحي الأندلس بجوار مسجد بقشان بجدة.