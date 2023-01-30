استقبل آل عبدالعظيم ونور، المعزين والمواسين من الأقارب والأصدقاء، في وفاة فقيدهم قاسم صلاح عبدالعظيم،الذي وافته المنية أمس (الأحد)، وصلي عليه بالمسجد الحرام، ودفن في مقبرة المعلاة بمكة المكرمة.والفقيد نجل صبرية نور، وزوج دالية عرب، وشقيق سلطان، وفهد، وأريج، ومحمد، وأحمد، وابن خالة فؤاد بوقري.يذكر أن غداً (الثلاثاء)، ثاني أيام العزاء بمنزل شقيقه فهد بحي الروضة.