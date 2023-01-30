زار عدد من طالبات قسم الصحافة والنشر الإلكتروني بكلية الإعلام في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية معرض الرياض للفضاء في واحة الملك سلمان للعلوم أخيرا، تحت شعار «الإنسان والفضاء»، بالشراكة مع وزارة التعليم، والهيئة السعودية للفضاء، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وضم وفد الطالبات منار الشاعر وهاجر العنزي وغرام الزهراني ومرام الشمري وريما الشمري، واطلعن على المعرض ومحتوياته، الذي استقطب جمهورا غفيرا، وتجارب استثنائية لانعدام الجاذبية، ولاستكشاف الفضاء عن قرب، كما أتيح للجمهور محاكاة الركوب في المكوك الفضائي، وتجربة الواقع الافتراضي للتحليق بين الكواكب والنجوم.

ويأتي هذا المعرض ضمن جهود الهيئة الملكية لمدينة الرياض في تحقيق رؤية السعودية ٢٠٣٠ في مسارات جودة الحياة وتلبية تطلعات سكان العاصمة السعودية.