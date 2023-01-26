أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز عقب صلاة عصر اليوم (الخميس) صلاة الميت على والدة الأمير فيصل بن مشاري بن محمد بن عياف - رحمها الله - في جامع الإمام تركي بن عبدالله.

وأدى الصلاة مع أمير الرياض، سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، والأمير عبد الرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف المستشار بالديوان الملكي، وأمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، وابن الفقيدة الأمير فيصل بن مشاري بن محمد بن عياف، وعدد من الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.