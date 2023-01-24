استقبل آل الشاولي التعازي والمواساة من الأهل والأصدقاء في وفاة فقيدتهم هنية بنت حسن بن قرنفلة المذكوري، التي وافتها المنية أمس (الإثنين)، وصلي عليها بالمسجد الحرام، ودفنت في مقبرة المعلاة بمكة المكرمة.والفقيدة والدة كل من: سراج، وسلطان، وصالح، وخالد، وأسعد، ومنير، وآمنة، ونظمية، وأميرة شاولي.ويتقبل العزاء للرجال يومي الثلاثاء والأربعاء في منزل سلطان شاولي بحي الشاطئ شارع علي أبو العلا فيلا ٢٥٦٩ ، وللنساء في منزل الفقيدة في حي العوالي بمكة المكرمة.