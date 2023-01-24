افتتح مدير مكتب تعليم بحرة ماجد الحرازي معرض السلامة المرورية المقام في متوسطة معاذ بن عفراء، بحضور رقيب السلامة المرورية في مرور بحرة عبدالله الثقفي ومشرف النشاط في تعليم مكة المكرمة عبدالحليم السبحي ومدير المدرسة حسين المعبدي.واعتبر المعبدي بأن الهدف من إقامة المعرض هو توعية المجتمع للحد من الحوادث المرورية والالتزام بقواعد السلامة، وأوضح انه تم توزيع ١٠٠٠ مطوية على مدارس البنين والبنات.