احتفل محمد مروان خياط بعقد قرانه على ابنة عادل حسين قطان، في إحدى قاعات الاحتفالات بجدة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني للعروسين، سائلين الله لهما التوفيق والسعادة في حياتهما القادمة.