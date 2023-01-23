آل خياط يحتفلون بعقد قران محمد الناس الاثنين 23 يناير 2023 19:37 «عكاظ» (جدة) okaz_online@ 205 مشاهدة العريس بين أقاربه في الحفل. (عكاظ) ..وأثناء عقد القران. تابعوا عكاظ على العريس بين أقاربه في الحفل. (عكاظ) ..وأثناء عقد القران. تابعوا عكاظ على -A +A «عكاظ» (جدة) okaz_online@ احتفل محمد مروان خياط بعقد قرانه على ابنة عادل حسين قطان، في إحدى قاعات الاحتفالات بجدة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني للعروسين، سائلين الله لهما التوفيق والسعادة في حياتهما القادمة.< Previous PageNext Page >