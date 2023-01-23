لم تنس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ومسؤولوها زميلهم الراحل الدكتور تركي بن مسفر القحطاني، الذي انتقل إلى رحمة الله إثر مرض تعرض له أثناء بعثته لنيل درجة الدكتوراه من جامعة برمنغهام في المملكة المتحدة، إذ أقامت الجامعة حفل تكريم للفقيد، وتسلم التكريم ابنه الشاب مسفر بن تركي القحطاني.

وقدمت زوجة الفقيد الدكتورة منيرة بنت سرحان القحطاني خالص الشكر والتقدير لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ورئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن الطلحي وكافة منسوبيها على حفل تكريم الدكتور تركي بن مسفر القحطاني رحمه الله الذي كان له أبلغ الأثر في نفوس الأسرة.

يذكر أن الملحقية الثقافية في المملكة المتحدة وبتوجيهات الملحق الثقافي الدكتورة أمل بنت جميل فطاني وجهت بمشاركة وفد من الملحقية الثقافية في تكريم ومنح الدكتور القحطاني شهادة الدكتوراه في جامعة برمنغهام بالمملكة المتحدة، حيث توفي القحطاني بعد تسليم رسالته وإجازتها ومنحته الجامعة شهادة الدكتوراه.