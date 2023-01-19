توفي اليوتيوبر السعودي الشهير عزيز الأحمد، الشهير بـ عزيز الأسمر، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 27 عاما، وسط صدمة من جمهوره في المملكة العربية السعودية والعديد من الدول العربية التي تتابعه.

وتصدر هشتاج عزيز الأسمر الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة موقع التغريدات القصيرة تويتر، وسط حالة من الحزن على وفاته.

ونعى الكثير من مستخدمي «تويتر» وفاة عزيز الأحمد، مؤكدين أنه كان من ألطف وأجمل الشخصيات الكوميدية في السوشيال ميديا ورسم الابتسامة والضحكة على وجوه متابعيه.

ويعتبر عزيز الأحمد من أشهر الشخصيات الكوميدية على مواقع التواصل الاجتماعية في السعودية، وعانى من مرض هرموني منذ ولادته.