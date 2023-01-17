انتقلت إلى رحمة الله تعالى هدى بنت مبارك عبدالله باعارمه، ودفنت في مقبرة الفيصلية ظهر أمس (الإثنين)، عقب الصلاة عليها.ويتقبل العزاء في منزل والدها مبارك باعارمه في حي مشرفة، خلف نادي الاتحاد.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيدة، سائلة الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.. إنالله وإنا إليه راجعون.