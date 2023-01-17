نقل محافظ خميس مشيط خالد عبدالعزيز بن مشيط، تعازي خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، ووزير الداخلية، وأمير منطقة عسير، لذوي الشهيد الرقيب صالح محمد سالم آل مسرع، الذي اُستشهد مدافعاً عن دينه ومليكه ووطنه على الحد الجنوبي.



وقال محافظ خميس مشيط: لقد نال الشهيد شرف شهادة العزة والكرامة باذلاً روحه فداءً للدين والمليك والوطن، في ميدان الشرف والبطولات، مدافعاً عن دينه وعن ثرى بلاده، سائلاً الله تعالى أن يتقبل الشهيد برحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



من جانبهم، أعرب ذوو الشهيد عن بالغ شكرهم وتقديرهم للقيادة على تعزيتهم ومواساتهم، مؤكدين فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعاً عن هذا الوطن الغالي، وأنهم فداء لترابه ضد أي معتد غاشم.