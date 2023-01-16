احتفل عصام أحمد رحيّم بعقد قران نجله «عبدالعزيز»، المهندس في شركة أرامكو السعودية، على الآنسة «ريناد» ابنة الزميل علي مكي في الرياض، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين.«عكاظ» تتقدم بخالص التهاني والتبريكات للعروسين، سائلة الله لهما التوفيق والسعادة في حياتهما القادمة.