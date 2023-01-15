انتقل إلى رحمة الله تعالى، فهد بن محمد الأحمد السديري، وسيصلى عليه في جامع الإمام تركي غداً (الإثنين) عقب صلاة العصر، وسيوارى جثمانه الثرى في مقبرة العود. والفقيد شقيق الكاتب مشعل السديري، ويزيد السديري.ويتقبل العزاء في منزل شقيقه يزيد في الرياض.«عكاظ» التي آلمها النبأ، تتقدم بخالص التعازي والمواساة للكاتب مشعل ولأسرة السديري، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته. «إنا لله وإنا إليه راجعون».