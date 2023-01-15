استقبل آل جليدان والسميري، التعازي والمواساة من الأهل والأصدقاء في وفاة فقيدتهم نوال عبدالله جليدان، التي وافتها المنية الخميس الماضي. والفقيدة شقيقة كلٍّ من محمد جليدان، هشام جليدان، عصام جليدان، وحياة جليدان -زوجة عضو مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر عبدالمحسن السميري-، وخالة سلطان بن عبدالمحسن السميري وإخوانه. يذكر أن أمس (الأحد) آخر أيام العزاء للرجال بمنزل شقيقها محمد جليدان، شارع وادي حريب المتفرع من شارع عبدالملك بن مروان حي الروضة 5، وللنساء بمنزل عبدالمحسن السميري 90 شارع عبدالملك بن مروان حي الروضة 5.