استقبل آل نصيف التعازي والمواساة من الأهل والأصدقاء في وفاة عبداللطيف عبدالقادر نصيف الذي وافته المنية أمس (الخميس)، وصلي عليه بمسجد الجفالي، ودفن بمقبرة أمنا حواء. والفقيد شقيق خالد نصيف،وابن عم الدكتور عبد الله، وعبد العزيز، ومحمد، والدكتورة فاطمة، وابن خال الدكتور محمد، وعبد الهادي جمجوم.يذكر أن اليوم (الجمعة) آخر أيام العزاء بمنزل الأسرة الكائن بحي الأندلس بجوار مسجد بقشان.