انتقلت إلى رحمة الله تعالى اليوم (الخميس) نوال عبدالله جليدان، شقيقة كل من محمد جليدان، هشام جليدان، عصام جليدان، وحياة جليدان زوجة الشيخ عبدالمحسن السميري (عضو مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر)، وخالة سلطان بن عبد المحسن السميري وإخوانه.وسيقام العزاء السبت والأحد للرجال بمنزل أخيها محمد جليدان، شارع وادي حريب المتفرع من شارع عبدالملك بن مروان حي الروضة 5، وللنساء بمنزل عبدالمحسن السميري 90 شارع عبدالملك بن مروان حي الروضة 5.«عكاظ» التي آلمها الخبر تتقدم بأحر التعازي لذوي الفقيدة، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وعفوه وغفرانه. إنا لله وإنا إليه راجعون.