مليباري والكديس يحتفلان بزواج ساهر الناس السبت 31 ديسمبر 2022 20:33 «عكاظ» (جدة) okaz_online@ 110 مشاهدة العريس بين والده وبعض الأقارب. (عكاظ) ساهر مليباري تابعوا عكاظ على العريس بين والده وبعض الأقارب. (عكاظ) ساهر مليباري تابعوا عكاظ على -A +A «عكاظ» (جدة) okaz_online@ احتفل الشاب ساهر سامي جعفر مليباري، بزواجه من ابنة يحيى زيد الكديس (رحمه الله)، في أحد قصور الأفراح بجدة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء. وعبر العريس عن فرحته الغامرة بدخوله القفص الذهبي، داعياً الله أن يوفقه وعروسه في حياتهما القادمة.< Previous PageNext Page >