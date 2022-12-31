احتفل الشاب ساهر سامي جعفر مليباري، بزواجه من ابنة يحيى زيد الكديس (رحمه الله)، في أحد قصور الأفراح بجدة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء. وعبر العريس عن فرحته الغامرة بدخوله القفص الذهبي، داعياً الله أن يوفقه وعروسه في حياتهما القادمة.