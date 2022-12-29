احتفل منسوبو مدرسة المأمون في جدة مساء أمس (الأربعاء) بتكريم زميلهم سالم بن محمد الصبحي بمناسبة تقاعده بعد خدمة 28 عاما في التعليم قضاها بكل إخلاص وتفانٍ في حمل أسمى رسالة.

وتم الاحتفال بحضور مشرفين من مكتب «تعليم جدة» وبإشراف مدير المدرسة علي الضرمان، وعدد من المعلمين والمحبين للمحتفى به، وسط أجواء مفعمة بالوفاء والمحبة.

وشهدت المناسبة تنفيذ العديد من الفعاليات والبرامج، وذلك في أحد الفنادق في محافظة جدة، وفي ختام الحفل، تسلم الصبحي الهدايا التذكارية من زملائه، وأقيمت مأدبة عشاء عرفانا ووفاء له.