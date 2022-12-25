استقبل آل سفر التعازي والمواساة من الأمراء والوزراء ولفيف من الأهل والأصدقاء في وفاة فقيدهم وزير الحج السابق الدكتور محمود بن محمد سفر ظهر أمس (السبت)، وصلي عليه في المسجد الحرام، ودفن في مقبرة المعلاة بمكة المكرمة. والفقيد شقيق الدكتور حسن، ووالد الدكتور مدحت، ومازن.يذكر أن غدا(الاثنين) ثاني أيام العزاء في منزل الفقيد الكائن بحي الروضة بجدة.