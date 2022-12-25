احتفل نايف بن أحمد محمد الناصر الغامدي، بزواجه من ابنة أحمد بن محمد الناصر الغامدي في إحدى قاعات الاحتفالات بجدة، وسط حضور عدد من الأقارب والأصدقاء. وعبر العريس عن فرحته بإكمال نصف دينه، سائلاً الله التوفيق في حياته القادمة.