احتفال الغامدي بزواج نايف الناس الاحد 25 ديسمبر 2022 01:29 «عكاظ» (جدة) okaz_online@ 130 مشاهدة العريس بين أقاربه في الحفلة.(عكاظ) نايف الغامدي تابعوا عكاظ على العريس بين أقاربه في الحفلة.(عكاظ) نايف الغامدي تابعوا عكاظ على -A +A «عكاظ» (جدة) okaz_online@ احتفل نايف بن أحمد محمد الناصر الغامدي، بزواجه من ابنة أحمد بن محمد الناصر الغامدي في إحدى قاعات الاحتفالات بجدة، وسط حضور عدد من الأقارب والأصدقاء. وعبر العريس عن فرحته بإكمال نصف دينه، سائلاً الله التوفيق في حياته القادمة.< Previous PageNext Page >