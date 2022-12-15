أكد أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبد العزيز الخيرية الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أن تفوق عدد من طلاب وطالبات المدارس المتميزين الحاصلين على المراكز الأولى والمتقدمة في المسابقات والمنافسات المحلية والعالمية في المجالات العلمية والثقافية هو تفوق للمملكة.جاء ذلك خلال استقبال أمير تبوك، بديوان الإمارة أمس، المشرف العام على مدارس الملك عبد العزيز النموذجية بالمنطقة إبراهيم العُمري، وعدداً من طلاب وطالبات المدارس المتميزين الحاصلين على المراكز الأولى والمتقدمة في المسابقات والمنافسات المحلية والعالمية في المجالات العلمية والثقافية.وأثنى أمير تبوك على ما حققه الطلاب من مراكز مميزة وجوائز متعددة، وعلى جهود أسرهم ومعلميهم ومعلماتهم في متابعة أبنائهم لتحقيق هذا التميز، وأكد بأننا في هذه البلاد نعيش فترة مزدهرة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبعزم وإشراف من ولي العهد. وهؤلاء الطلاب والطالبات هم أساس رؤية المملكة 2030.