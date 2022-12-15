أعلنت شركة نامي المتخصصة في التقنية المالية عن تعيين نايف بن خثلان مديراً عاماً لمبيعاتها، ويعدّ بن خثلان من الكوادر الوطنية المتميزة في مجالها، تماشياً مع استراتيجية التطوير العامة التي تنتهجها «نامي» بعد إطلاق هويتها الجديدة، وعملها على إحداث نقلة نوعية في الخدمات المالية المقدمة للقطاع المالي والقطاعات الأخرى التي تحتاج لتلك الخدمات، ولتسهم في تحقيق أهداف أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030.وتقدّم الشركة حالياً خدمات الربط بالشبكة لعدد من البنوك ومقدّمي خدمة نقاط البيع الآخرين وكبار التجار، وحزمة من الخدمات لبيع وتأجير أجهزة نقاط البيع للبنوك والشركات المالية والتي تتضمن التركيب وخدمات ما بعد البيع وخدمات العملاء، بالإضافة إلى بيع وتقسيط أجهزة نقاط البيع بشكل مباشر لكافة التجار وروّاد العمل الحر، مع تقديم كافة الخدمات اللازمة لإدارة نقاط البيع وخدمات ما بعد البيع والدعم الفني على مدار الساعة. حيث تقدّم الشركة خدماتها في 23 مدينة بكافة مناطق المملكة دون استثناء.ويمتلك نايف بن خثلان الحاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك عبدالعزيز؛ مسيرة مهنية مميزة تمتد لعقدين من الزمن، تدرّج خلالها في العديد من الوظائف والمناصب الإدارية في مجالات التقنية المالية والسفر والسياحة وخدمات الضيافة.