• هشام المكاوي: يشرفنا المساهمة في الجهود المجتمعية الهادفة لمحاربة مرض السرطان لدى الأطفال في السعودية • ريم الحجيلان: التعاون يساهم في تحقيق أهداف ورؤى الجمعية ليس فقط للتوعية بهذه القضية إنما أيضاً لتوفير مساعدات عينية ومالية للأطفال

وقعّت شركة «آي جي كافيه»، صاحبة الامتياز لسلسلة مقاهي «تيم هورتنز» في الشرق الأوسط -شركة شريكة مملوكة من مجموعة «أباريل» للتجزئة الشهيرة وجايتواي بارتنرز، شركة استثمار بديلة في الأسواق الناشئة- مذكرة تفاهم مع جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان.

حضر التوقيع كل من الرئيس التنفيذي لشركة «آي جي كافيه» هشام المكاوي، ومدير عام التسويق لشركة «آي جي كافيه» أمير أليبوي، ومدير التسويق التنفيذي لشركة «آي جي كافيه» آسيم خان، والمدير العام لجمعية سند الخيرية ريم الحجيلان، مع فريق عملها المؤلف من مسؤولة الشراكات سارة العثمان، ورئيسة العلاقات العامة والتسويق دلال عبدالله الخلف، ومديرة خدمات البرامج سعاد عبدالله الحميدي.

ويأتي هذا التعاون كجزء من سعي «تيم هورتنز» المستمر لدعم مؤسسات العمل الخيري والإنساني في السعودية بما يحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف.

وتنص المذكرة على قيام «تيم هورتنز» في المملكة بالتعاون مع جمعية سند الخيرية في إطار حملة طويلة الأمد، يتم من خلالها دعم الأطفال المرضى بالسرطان عبر المساهمة في الأعباء المالية وفواتير الاستشفاء الخاصة بهم، حيث يتم التبرّع بكل ريال أو أكثر يقدّمه زبائن المقهى إلى جمعية سند الخيرية.

وتهدف هذه المذكرة لتعزيز سبل العمل المشترك الذي يتماشى مع توجهات سلسلة مقاهي «تيم هورتنز» كعلامة تجارية، وحرصها على تفعيل العمل المجتمعي، وكجزء من التزامها بدعم المجتمعات من خلال العديد من الأعمال التطوعية والمساهمات المشتركة التي تنفّذ عبر مجموعة من المبادرات والأنشطة الخيرية.

ويؤكّد هذا التعاون ضرورة بث الأمل في نفوس مرضى السرطان من الأطفال من خلال مشاركة قصص ملهمة لمرضى آخرين تمكّنوا من التغلّب على هذا المرض والتعافي منه، حيث تعد هذه الوسيلة مثالية لدعم المرضى معنوياً ونفسياً، ومساعدة الأطفال المرضى بالسرطان على استعادة ثقتهم بإمكانية التعافي، وهذا ما يعزّز قدرتهم ويعطيهم القوة على مواجهة المرض، إذ إن بث الأمل هو جزء أساسي من العلاج وهذا أحد الأهداف الرئيسية لإطلاق هذه الحملة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «آي جي كافيه»، صاحبة الامتياز لسلسلة مقاهي «تيم هورتنز» في الشرق الأوسط هشام المكاوي: «كجهة خيرية فاعلة، نؤمن بأهمية الجهود المجتمعية وإطلاق المبادرات الهادفة لرد الجميل إلى المجتمعات التي نعمل فيها، إضافة إلى التزامنا الدائم بالارتقاء بمستويات حياة عملائنا. نحن سعداء بهذا التعاون الطويل الأمد مع جمعية سند الخيرية التي تحرص على تحسين حياة الناس، ويشرّفنا المساهمة في الجهود التعاونية والمجتمعية الهادفة لمحاربة مرض السرطان لدى الأطفال في المملكة العربية السعودية».

وأضاف المكاوي: «التعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات الخيرية في المملكة العربية السعودية أمران ضروريّان لتعزيز العمل الخيري والإنساني والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين في السعودية. وبناءً عليه، سنعمل من خلال مذكرة التفاهم مع جمعية سند الخيرية على تعزيز العلاقات ومد جسور التواصل بين الطرفين، ونحن نتطلع قدماً إلى ترسيخ هذه العلاقة من خلال دعم ومساندة أنشطة العمل الخيري في المملكة».

من جهتها، قالت مدير عام جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان ريم الحجيلان: «نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة، والاستثمار أكثر في البحوث، وتحقيق نتائج أفضل، وزيادة أنشطة العمل الخيري. هدفنا هو دعم الأطفال المرضى بالسرطان وزيادة فرصهم في الشفاء. كما سنعمل على تنسيق الجهود الخيرية والإنسانية في المملكة العربية السعودية ووضع إطار عام لتنظيمها بما يخدم الأهداف الإستراتيجية ويرسخ المكانة العالمية الرائدة للمملكة على صعيد العمل الخيري والإنساني».

وتقدمت الحجيلان بالشكر لـ«تيم هورتنز» على دعمها وتفانيها المستمر في دعم جهود جمعية سند الخيرية، معربةً عن تطلعها إلى التعاون في إطار هذه المبادرة الجديدة للمساهمة في تحسين حياة الناس وشفائهم، مؤكدةً أن توقيع هذه المذكرة سيعزز سبل التعاون ويساهم في تحقيق أهداف ورؤى الجمعية لخدمة الأطفال المرضى بالسرطان.

وتعد «تيم هورتنز» أكبر سلسلة مقاهٍ في كندا، وفي عام 2011 بدأت بالتوسّع عالمياً من خلال افتتاح أول مقهى ومطعم للمخبوزات لها في دبي - الإمارات العربية المتحدة من خلال مجموعة «أباريل» للتجزئة الشهيرة. ومنذ ذلك الحين، أصبحت عملية التوسّع في دول مختلفة من أهم أولويات العلامة التجارية، حيث قامت خلال الأعوام الماضية بتقديم منتجاتها لزوارها خارج كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وتضمّ مجموعة تيم هورتنز حالياً أكثر من 5100 مقهى موزّع حول 14 بلدا ومنطقة، أهمها الشرق الأوسط، الصين، المملكة المتحدة، المكسيك، إسبانيا، تايلند، والفليبين. واليوم، وبالتعاون مع شركة «آي جي كافيه»، توسّعت العلامة في دول الخليج من خلال افتتاح أكثر من 220 فرع إضافةً إلى مطعم في الهند.