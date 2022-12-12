كرم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر الحكم أمس (الأحد) عدداً من الطلاب والطالبات من تعليم منطقة الرياض، بعد حصولهم على مراكز متقدمة في الأولمبياد العالمي للروبوت (WRO) في مدينة دورتموند الألمانية 2022، وكذلك الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشاعر الواعد، وذلك خلال استقباله مدير عام تعليم المنطقة الدكتور حسن بن محسن خرمي.وأشاد الأمير فيصل بن بندر بالإنجاز الذي يحققه أبناء الوطن في المحافل الدولية والمحلية، مؤكداً أهمية الدور العلمي والتربوي في التأهيل للمنافسات وتقديم جيل واعد وطموح.