احتفل الزميل عصام بوقس في قسم الإخراج سابقا في «عكاظ» بزفاف ابنه المهندس عبداللطيف من ابنة زياد يعقوب كتبي، وذلك في إحدى قاعات الأفراح بجدة، وسط حضور لفيف من الأهل والأصدقاء الذين شاركوا الزميل أفراحه وقدموا التهاني والتبريكات للعروسين، داعين الله لهما بالتوفيق والسعادة في حياتهما القادمة.

وعبر الزميل عصام بوقس عن شكره وتقديره لكل من شاركه فرحة زواج نجله المهندس عبداللطيف، داعياً الله أن يوفق العروسين في حياتهما الزوجية ويديم الأفراح.

من جانبه، عبر العريس المهندس عبداللطيف عن شكره لكل من حرص على مشاركته فرحته، مقدراً لهم حضورهم الذي أضفى جمالاً على حفلة زواجه.