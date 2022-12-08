شارك بنك الجزيرة برعاية ذهبية للمؤتمر الدولي السادس للإعاقة والتأهيل والذي أقيم برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وقد افتتح المؤتمر نيابة عنه، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، يوم الأحد الماضي 4 ديسمبر 2022، واستمرت فعالياته إلى 6 ديسمبر 2022، في جامعة الفيصل بالرياض، بمشاركة محلية وعربية و27 دولة من مختلف مناطق العالم.

شارك في المؤتمر مئات الباحثين والأكاديميين والمختصين بشؤون الإعاقة من مختلف أنحاء العالم، وشكلت خطواته الداعمة لملف ذوي الإعاقة في السعودية معالم بارزة في مسيرة مشرقة، تولاها وأشرف عليها الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس اللجنة الإشرافية العليا للمؤتمر الدولي السادس للإعاقة، الذي ينظمه مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.

وقد تسلم جائزة الرعاية الذهبية نيابة عن البنك رئيس مجموعة المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في بنك الجزيرة محمد بن حمد الفارس، مؤكداً أن «البنك يحرص على مشاركته في مثل هذه المؤتمرات المهمة كجزء من مسؤوليته الاجتماعية تجاه الوطن وجميع أفراده، وأيضاً لكونها تعزز من مكانة المملكة وتسهم في تحقيق رؤيتها 2030 من خلال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتأهيلهم لسوق العمل».

وأضاف أن المؤتمر ينطلق نحو آفاق رحبة بطموحات كبيرة تُحاكي طموحات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، ويساهم في إحداث نقلات نوعية في جميع المجالات المتعلقة بالإعاقة".

وجاء المؤتمر الدولي السادس للإعاقة امتداداً للمؤتمرات الخمس السابقة، التي تكللت بالنجاح بما خرجت به من توصيات أسهمت في تحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.