كرّم أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمس (الأحد)، في مكتبه بالإمارة، 11 فائزاً وفائزة بجائزة البحث العلمي لتعزيز الوعي الفكري، وذلك بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، والمستشار بالإمارة الدكتور خليفة المسعود.وهنأ أمير القصيم الفائزين والفائزات بالجائزة، منوهاً بما تقدم به المشاركون والمشاركات في جائزة البحث العلمي من جهود رائعة تمثّل الوعي العالي لأبناء وبنات الوطن لرفع المسؤولية الوطنية لدى جميع فئات المجتمع.وأشاد الأمير فيصل بن مشعل بما تضمنته المشاركات في جائزة البحث العلمي، وما تسهم به في تعزيز الوعي الفكري في نفوس الجميع وحماية المجتمع، مشيراً إلى أن القيادة الحكيمة بذلت الغالي والنفيس للمحافظة على راحة وأمن الوطن والمواطن.