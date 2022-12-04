عبر عضو مجلس الشورى السابق أمين عام مؤسسة حمد الجاسر الثقافية الأديب حمد القاضي عن بالغ شكره وأبناء أخيه وأسرة القاضي لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد على كريم تعزيتهما في وفاة أخيهم سليمان رحمه الله.

ورفع حمد القاضي، باسمه ونيابة عن أسرة الفقيد، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على تعزيتهما، داعياً الله أن يحفظهما، ويمتعهما بموفور الصحة والعافية.

كما تقدمت أسرة القاضي بالشكر لمن عزّوا من الأمراء والمشايخ والوزراء ورؤساء الهيئات وكافة الأعزاء والزملاء من أعضاء مجلس الشورى والكتاب والإعلاميين، وللإخوة والأخوات بمواقع التواصل، سائلين الله ألا يري الجميع مكروها.