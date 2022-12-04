احتفل صديق بن شكير القرشي بزفافه إلى ابنة فارس بن رزيق القرشي، في إحدى قاعات الأفراح بمكة المكرمة، بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء. وعبر العريس عن فرحته بدخول القفص الذهبي، داعياً الله أن يوفقه وعروسه في حياتهما القادمة.