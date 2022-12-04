احتفال القرشي بزواج صديق الناس الاحد 04 ديسمبر 2022 05:43 «عكاظ» (مكة المكرمة) okaz_online@ 145 مشاهدة العريس محاطاً بأقاربه وبعض الحضور. (عكاظ) صديق القرشي. تابعوا عكاظ على العريس محاطاً بأقاربه وبعض الحضور. (عكاظ) صديق القرشي. تابعوا عكاظ على -A +A «عكاظ» (مكة المكرمة) okaz_online@ احتفل صديق بن شكير القرشي بزفافه إلى ابنة فارس بن رزيق القرشي، في إحدى قاعات الأفراح بمكة المكرمة، بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء. وعبر العريس عن فرحته بدخول القفص الذهبي، داعياً الله أن يوفقه وعروسه في حياتهما القادمة.< Previous PageNext Page >