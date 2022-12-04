احتفل عبدالعزيز خالد المالكي بزواجه من ابنة مفرح جبران المالكي، في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة الداير، وسط حضور جمع من الأقارب والأصدقاء. وعبر العريس عن فرحته بتوديعه حياة العزوبية ودخوله عش الزوجية، سائلاً الله التوفيق في حياته القادمة.