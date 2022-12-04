المالكي يودع حياة العزوبية الناس الاحد 04 ديسمبر 2022 05:43 «عكاظ» (جازان) okaz_online@ 205 مشاهدة العريس مع شقيق العروس الزميل محمد. العريس مع والده في الحفل. (عكاظ) تابعوا عكاظ على العريس مع شقيق العروس الزميل محمد. العريس مع والده في الحفل. (عكاظ) تابعوا عكاظ على -A +A «عكاظ» (جازان) okaz_online@ احتفل عبدالعزيز خالد المالكي بزواجه من ابنة مفرح جبران المالكي، في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة الداير، وسط حضور جمع من الأقارب والأصدقاء. وعبر العريس عن فرحته بتوديعه حياة العزوبية ودخوله عش الزوجية، سائلاً الله التوفيق في حياته القادمة.< Previous PageNext Page >