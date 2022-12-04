العريس مع شقيق العروس الزميل محمد.
العريس مع شقيق العروس الزميل محمد.
العريس مع والده في الحفل. (عكاظ)
العريس مع والده في الحفل. (عكاظ)
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«عكاظ» (جازان) okaz_online@
احتفل عبدالعزيز خالد المالكي بزواجه من ابنة مفرح جبران المالكي، في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة الداير، وسط حضور جمع من الأقارب والأصدقاء. وعبر العريس عن فرحته بتوديعه حياة العزوبية ودخوله عش الزوجية، سائلاً الله التوفيق في حياته القادمة.