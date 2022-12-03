حلواني يحتفي بزواج عبدالملك الناس السبت 03 ديسمبر 2022 18:09 «عكاظ» (جدة) okaz_online@ 200 مشاهدة العريس بين أقاربه في الحفل. (عكاظ) عبدالملك حلواني تابعوا عكاظ على العريس بين أقاربه في الحفل. (عكاظ) عبدالملك حلواني تابعوا عكاظ على -A +A «عكاظ» (جدة) okaz_online@ احتفل سامر ياسين حلواني بزواج نجله المهندس عبدالملك من ابنة الدكتور دخيل الله الجهني، في إحدى قاعات الاحتفالات بجدة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، داعين الله لهما بالتوفيق والسعادة في حياتها القادمة.< Previous PageNext Page >