احتفل سامر ياسين حلواني بزواج نجله المهندس عبدالملك من ابنة الدكتور دخيل الله الجهني، في إحدى قاعات الاحتفالات بجدة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، داعين الله لهما بالتوفيق والسعادة في حياتها القادمة.