قلّد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، في مكتبه أمس (الإثنين)، قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة العميد محمد بن الربدي الدهمشي رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة عميد.وهنأ الأمير جلوي العميد الدهمشي، متمنياً له التوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن.من جانبه، أعرب قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة عن سعادته بالثقة الغالية من ولاة الأمر، مؤكداً أن ذلك سيكون حافزاً له في مواصلة العطاء والعمل بكل جد وإخلاص.