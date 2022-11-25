احتفل المهندس سعود عبدالرحيم منشي بزواجه من ابنة ياسر أحمد مغربي، في إحدى قاعات الاحتفالات بجدة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، داعين الله لهما بالتوفيق والسعادة في حياتهما القادمة.