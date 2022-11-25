منشي ومغربي يحتفلان بزواج سعود الناس الجمعة 25 نوفمبر 2022 23:37 «عكاظ» (جدة) okaz_online@ 420 مشاهدة سعود منشي العريس محاطا بأصدقائه. .. ومتوسط أقاربه في الحفل. تابعوا عكاظ على سعود منشي العريس محاطا بأصدقائه. .. ومتوسط أقاربه في الحفل. تابعوا عكاظ على -A +A «عكاظ» (جدة) okaz_online@ احتفل المهندس سعود عبدالرحيم منشي بزواجه من ابنة ياسر أحمد مغربي، في إحدى قاعات الاحتفالات بجدة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، داعين الله لهما بالتوفيق والسعادة في حياتهما القادمة.< Previous PageNext Page >