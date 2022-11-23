أقامت مدرسة النعمان بن المقرن المتوسطة في جدة، حفل تكريم للقائد التربوي الأستاذ المتقاعد غرم الله محمد الزهراني، والوكيل الأستاذ المتقاعد أحمد سعيد الزهراني، أمس الأول (الاثنين)، وذلك بحضور معلمي ومنسوبي المدرسة.

وتضمن الحفل عرض مرئي يحكي إنجازات المحتفى بهما، فيما ألقى الأستاذ عبدالله الأحمري كلمة نيابة عن منسوبي المدرسة، أعرب فيها عن الشكر والتقدير للمحتفى بهما، منوها في الوقت ذاته إلى ما لمسه من حسن تعاملهما وأمانتهما في الأداء في عملهما وإخلاصهما طول مده خدمتهما في التعليم.

من جانبهما، أعرب غرم الله الزهراني وأحمد سعيد الزهراني، عن شكرهما وتقديرهما للقائمين على التكريم، وللحاضرين، معبرين عن سعادتهما بهذه المناسبة السعيدة طوال فترة خدمتهما في مجال التعليم.