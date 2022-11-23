صدر قرار أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي بترقية المهندس هتان بن هاشم حسن حمودة إلى المرتبة الثالثة عشرة بأمانة محافظة جدة.



وعبر المهندس «هتان» عن شكره لأمين جدة على هذه الثقة، سائلاً الله أن تكون عوناً له لبذل المزيد من العطاء لخدمة الوطن والمواطن.



ويعد حموده من القيادات في أمانة محافظة جدة، إذ تولى قطاعات عدة مختلفة، ويعتبر أيضاً من النشطاء في الأنشطة التطوعيّة والمجتمعية واحد الشغوفين في تحقيق رؤية المملكة 2030 لجودة الحياة ومليون متطوع غير ربحي.