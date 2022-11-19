يشهد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بعد غد (الإثنين) حفل انطلاق فعاليات ملتقى الإعلام التوافقي، بحضور أكثر من 300 شخصية من رجال الإعلام والثقافة والمال والأعمال، بعد أن أكملت المنطقة كامل استعداداتها بفعاليات مصاحبة تعبر عن احتفاء نجران بضيوفها بألعاب شعبية في المواقع التاريخية والأثرية.

وأكد مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة نجران علي اليامي، اكتمال كل الترتيبات الخاصة بتنظيم ملتقى الإعلام التوافقي الاثنين القادم ويستمر 4 أيام من الفترة ٢١-٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢.

وقال اليامي: نجران أصبحت جاهزة لاستقبال هذا الحدث الإعلامي، مشيرا إلى الجهود غير المسبوقة التي بذلتها الهيئة بالتعاون مع شركائها لإخراج هذا الحدث الوطني بالصورة التي تليق بنجران وأهلها، مشيدا في هذا الخصوص بالدعم غير المحدود من أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد واهتمام نائبه بهذا الملتقى.

وأوضح أن الملتقى الذي يستمر أربعة أيام سيشهد حفل افتتاح رسميا مساء الاثنين برعاية أمير منطقة نجران يتخلله معرض لجودة الحياة إضافة إلى جلسات حوارية، منها: «الحوار المجتمعي ودور وسائل الإعلام»، و«الشباب وآفاق المستقبل»، و«الذكاء الاصطناعي»، و«الإعلام.. الواقع والمأمول»، و«تمكين الشباب»، و«التكوين التوافقي بين حائل ونجران»، وندوة خاصة عن العمل الإنساني لمركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية، إضافةً إلى فعاليات مصاحبة تتناول الفن التشكيلي، والرسم الحر، إلى جانب جولات على أهم المعالم التاريخية والأثرية والسياحية بالمنطقة، وليلة خاصة بالتراث النجراني يحتضنها قصر الإمارة التاريخي، وأخرى بقرية آل منجم التراثية، بجانب البرامج المصاحبة التي تعكس تاريخ نجران ومقوماتها الحضارية والتراثية والاقتصادية والسياحية، مبشرا بحضور نوعي مميز من جميع مناطق المملكة واستقبال منطقة حائل كضيف ثقافي استثنائي على الملتقى، متمنيا في ختام حديثه أن يخرج الملتقى في ثوب يتناسب مع تطلعات أمير المنطقة وأهلها.