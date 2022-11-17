انتقل إلى رحمة الله تعالى مكي علي إدريس، وصُلي عليه عصر أمس (الأربعاء)، في الجامع الغربي في محافظة ضمد بمنطقة جازان ودُفن في مقبرة المحافظة.والفقيد والد كل من: محمد، ويحيى، والزميل علي، وأحمد، وعبدالعزيز، وخالد، وفاطمة، وعائشة، وعزيزة، ونورة، وسلمى، وحصة.ويتقبل العزاء بدءاً من اليوم الخميس للرجال في استراحة (فاميلي دي) في حي الزاهر، فيما سيقام عزاء السيدات في منزل زوجة الفقيد.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، «إنّا لله وإنّا إليه راجعون».