كرّم محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، في قلعة أمانة الأحساء التراثية أمس (الثلاثاء)، القطاعات الحكومية والخدمية المساهمة في الحملة المشتركة لمعالجة التشوه البصري «2»، التي دشنها نائب أمير المنطقة الشرقية، وكذلك المشاركين في حملة معالجة وضع المعدات والآليات الثقيلة.وأكد محافظ الأحساء أهمية تكاملية الجهود المشتركة والتنسيق بين القطاعات ذات العلاقة بمعالجة التشوه البصري، تحقيقاً لأهداف برنامج جودة الحياة في تحسين المشهد الحضري وأنسنة المدن، انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، وعلى ضرورة تدعيم تلك الجهود بتعزيز الوعي المجتمعي وإسهام الجميع في المحافظة على البيئة، الأمر الذي من شأنه تحقيق مستهدفات إزالة عناصر التشويه البصري وتحسين المشهد الحضري، تعزيزاً لبرنامج جودة الحياة.