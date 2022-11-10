الأمير فيصل بن خالد، والأمير سعود الثنيان في الحفل.
الأمير خالد بن عبدالعزيز مع والده ووالد العروس. (تصوير: محمد عوض)
الأمير فيصل بن بندر والأمير مقرن بن عبدالعزيز والعريس.
والد العريس والأمير فيصل بن مقرن والأمير خالد بن بندر.
العريس والأمير متعب بن عبدالله.
احتفل الأمير خالد بن عبدالعزيز بن بندر بزواجه من ابنة الأمير فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز، في إحدى قاعات الاحتفالات الكبرى بالرياض، وشرف الحفل الأمير مقرن بن عبدالعزيز وعدد من الأمراء والمسؤولين والمشايخ.
«عكاظ» تتقدم بخالص التهاني والتبريكات للعروسين، داعية الله لهما بالتوفيق والسعادة في حياتهما القادمة.
«عكاظ» تتقدم بخالص التهاني والتبريكات للعروسين، داعية الله لهما بالتوفيق والسعادة في حياتهما القادمة.