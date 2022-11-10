احتفل الأمير خالد بن عبدالعزيز بن بندر بزواجه من ابنة الأمير فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز، في إحدى قاعات الاحتفالات الكبرى بالرياض، وشرف الحفل الأمير مقرن بن عبدالعزيز وعدد من الأمراء والمسؤولين والمشايخ.«عكاظ» تتقدم بخالص التهاني والتبريكات للعروسين، داعية الله لهما بالتوفيق والسعادة في حياتهما القادمة.