مكنت جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام 901 أسرة على مستوى المملكة من احتضان الأطفال خلال السنوات الماضية.

ويأتي ذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للاحتضان. وأوضحت «الوداد» أنها تمكنت خلال سنوات عملها من إسناد احتضان مئات الأطفال ممن لا عائل لهم لدى مئات الأسر معظمهم من المحرومين من الإنجاب، واتخذوا الخطوة حتى يكون لديهم طفل في حياتهم يمنحونه أسباب السعادة وأنيساً لهم في الكبر. فالأطفال فُرضت عليهم ظروف لم تكن باختيارهم، وكل ما يعبرون عنه بالنسبة للآخرين أنهم رقم يضاف إلى عدد الأطفال الذين لا عائل لهم ولا مأوى، فيما تعاني الأُسر حرماناً من نوع آخر.

وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام الدكتور ضيف الله النعمي سعي الجمعية لتحقيق أهدافها في تعزيز ثقافة الاحتضان، مبيناً أنها أصبحت على نطاق واسع وتسعى الجمعية إلى الاستمرار في نشر وتعزيز هذه الثقافة في المجتمع، ومحو النظرة الخاطئة عن الطفل فاقد الرعاية الوالدية وذلك من خلال تخصيص حملات توعوية ونشرها حتى تسهم الأسر السعودية في احتضان الأيتام ودمجهم في المجتمع.

وأضاف النعمي، أن الوداد تعمل على تأهيل الأسر المحتضنة من أجل تربية الطفل بشكل سليم، مشيراً إلى أن من أهم ما تحرص عليه الجمعية في تأهيل الأسر استعدادها لمنح الطفل أساليب تعزيز ثقته بنفسه، وجعله يكتسب كل المهارات التي تجعله يفتخر بنفسه، حتى وإن كان هناك جانب ينقصه، مع تعزيز مفهوم الأسرة لديه فهي من ربته ومن تصقل نفسيته في مرحلة الطفولة وتسهم في تشكيل شخصيته في مختلف مراحل عمره، مشيراً إلى أن جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام هي الجهة الوحيدة والمخولة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتولي مسؤولية احتضان الأطفال الأيتام من فاقدي الرعاية الوالدية على مستوى المملكة بموجب عقد إسناد خدمات تمثل فيه الوداد ذراعا تنفيذيا للوزارة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لجمعية الوداد أن اختيار الأسر المحتضنة يتم بصورة دقيقة وفق الشروط والمعايير المعتمدة، إذ تتلقى طلبات الاحتضان عبر البوابة الإلكترونية، وعقب ذلك تتم زيارة الأسرة وبحثها اجتماعياً واقتصادياً بواسطة مختصين ومختصات للتأكد من مناسبة ومقدرة الأسرة للاحتضان وتحقيقها لشرط أن تكون حسنة السيرة والسلوك وليس لديها أي مشاكل أمنية، إضافة إلى التأكد من سلامة الأسر صحياً ونفسياً، ومناسبة الملامح البارزة للأسرة مع بشرة وملامح الطفل المحتضن، وتحقيق شرط الرضاعة الشرعية ما يساهم في نشأة اليتيم في أسرة يرتبط بها ارتباطا شرعيا.

يشار إلى أن الوداد لرعاية الأيتام هي أول جمعية سعودية متخصصة في رعاية الأطفال الأيتام دون عمر السنتين من فاقدي الرعاية الوالدية، وإسناد احتضانهم إلى أسر سعودية مؤهلة، وتعمل على مستوى المملكة تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي توكل إليها مهمة متابعة الأطفال الأيتام من فاقدي الرعاية الوالدية وإيجاد أسر محتضنة لهم وفق معايير وشروط معتمدة تحقق مصلحة اليتيم.

انفوجراف

شروط الاحتضان:

- أن تكون الأسرة سعودية

- أن لا يقل عمر الزوجة عن 25

- أن لا يتجاوز عمر الزوجة 50

- تحقق الأهليـة الاجتماعية والاقتصادية

- تحقق السلامة والصحة

- تحقق السلامة الأمنية

- تحقق شرط الرضاعة الشرعية