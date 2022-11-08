شيعت، اليوم (الثلاثاء)، جموع غفيرة من المواطنين جثمان العميد المتقاعد مدير جوازات تبوك السابق أحمد عبدالله مكي بعد صراع مع المرض، ودفن في مقبرة تبوك العامة بعد أداء الصلاة عليه في جامع البازعي. ويعد الفقيد أحد الرجال المخلصين الذي قدموا للوطن كل قدراتهم وإمكاناتهم ولم يبخلوا بالوقت أو الجهد. وعبر الكثيرون عن بالغ حزنهم، داعين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. هذا وتتقبل أسرة الفقيد العزاء بمنزلها الكائن في حي السليمانية بتبوك، وعلى جوال ابنه أيمن 0505368900